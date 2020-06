Al-Safliya dostarczy do Polski setną dostawę LNG. Tym razem z Kataru Alert

Gazowiec Al-Nuaman przywiózł do Polski pierwsze LNG.

Za tydzień do Polski przypłynie setna dostawa skroplonego gazu ziemnego. Setna dostawa będzie pochodzić z Kataru. Gazowiec o nazwie Al-Safliya przywiezie gaz na potrzeby PGNiG.

Setna dostawa z Kataru jak pierwsza

Ponad 17 mln ton LNG dotarło do Polski od grudnia 2015 roku. To daje ponad 10 mld Nm sześc. gazu. Odbiorcą surowca z terminalu LNG w Świnoujściu jest PGNiG, który zarezerwował całą dostępną przepustowość obiektu. Dostawcą pierwszego ładunku w historii był w grudniu 2015 roku katarski Qatargas. Miała umożliwić test instalacji do regazyfikacji. Surowiec trafił następnie do sieci przesyłowej. Setna dostawa dotrze również Kataru, drugiego dostawcy gazu skroplonego do Polski pod względem wolumenu.

99 dostawa LNG z USA

27 czerwca przypłynie do Polski 99. dostawa skroplonego gazu ziemnego. Będzie ona pochodzić z USA. Gazowiec o nazwie BW Brussels przywiezie gaz z Lake Charles w Luizjanie na potrzeby PGNiG. Dostawa przypłynie na mocy umowy PGNiG z Cheniere Energy.

Kolejna dostawa z Nigerii?

Z kolei 14 lipca gazowiec Sokoto przywiezie najprawdopodobniej dostawę LNG z Nigerii. Jeśli tak się stanie, będzie to dostawa typu spot w ramach umowy krótkoterminowej.

Rozbudowa gazoportu

Nominalna moc regazyfikacji terminalu LNG w Świnoujściu to 5 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji rocznie. PGNiG dysponuje 100 procentami zdolności regazyfikacyjnymi do 2035 roku. W październiku 2019 rok operator terminala – Polskie LNG z grupy Gaz-System – podpisał umowę na zakup regazyfikatorów SCV, które pozwolą zwiększyć nominalną moc regazyfikacji do 7,5 mld m szesć. gazu. Polskie LNG podpisało w czerwcu 2020 roku umowę na rozbudowę terminalu o trzeci zbiornik. Spółka ta będzie odpowiedzialna m.in. za wybudowanie nowego zbiornika LNG o pojemności ok. 180 tys. m sześc. brutto i wykonanie części technologicznej nowego stanowiska statkowego służącego do rozładunku, załadunku i bunkrowania LNG. Realizacja tej inwestycji oznacza, że zdolności regazyfikacyjne obiektu sięgną ok. 8,3 mld m sześc. rocznie.

Zarząd Portów Szczecin – Świnoujście/Bartłomiej Sawicki