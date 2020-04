Są środki dla firm na wykorzystanie LNG Alert

fot. Gas-Trading

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków pozwalających wykorzystać Fundusze Norweskie do realizacji projektów energetycznych. To szansa na wykorzystanie LNG…w przemyśle oraz ciepłownictwie.

Gaz skroplony trafia na rynek polski za pośrednictwem PGNiG, którego spółka-córka Gas-Trading zajmuje się dystrybucją małych stacji regazyfikacji pozwalających zmieniać stan skupienia gazu po to, by mógł trafić do sieci. To także szansa na wykorzystanie tego paliwa w ciepłownictwie, które będąc zdominowane przez węgiel, potrzebuje redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń.

NFOŚiGW przyjmuje wnioski z zakresu energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz budowy lub modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych. Wśród projektów wymieniany jest między innymi rozwój skojarzonego wytwarzania ciepła (kogeneracja), energii elektrycznej i źródeł chłodzenia, a także zastępowanie źródeł węglowych przez „paliwa ekologiczne”. Skroplony gaz ziemny jest znacznie mniej emisyjny od węgla – nie tylko pod względem wyrzutów do atmosfery. Ponadto, w wyniku jego spalania nie powstają żadne produkty uboczne.

Fundusz pozwala zawnioskować nawet o dofinansowanie do 45 procent wartości projektu. Procedura może przebiec szybciej dzięki możliwości wykorzystania wsparcia oferowanego przez ekspertów działu efektywności energetycznej Gas-Trading. Wnioski są przyjmowane od trzeciego kwietnia do 30 czerwca tego roku.

Gas-Trading/NFOŚiGW/Wojciech Jakóbik