LNG z cysterny jest na topie. PGNiG notuje skokowy wzrost załadunków w Świnoujściu Alert

Coraz więcej autocystern wyjeżdża spod terminalu LNG w Świnoujściu rozwożąc to paliwo po Polsce.

PGNiG notuje wzrost o ponad 60 procent w stosunku do 2020 roku z liczbą 5454 autocystern zatankowanych LNG. W sumie ze Świnoujścia wypłynęło już 15 tysięcy pojazdów z tym paliwem ciekłym.

– Skroplony gaz ziemny sprzedawany w terminalu w Świnoujściu pochodzi z dostaw, które są dostarczane do terminala tankowcami LNG, m.in. z Kataru i USA. Większość ładunku podlega regazyfikacji i w formie lotnej jest wtłaczana do systemu gazociągów przesyłowych. Część pozostaje jednak w postaci skroplonej, co pozwala przewozić paliwo specjalnymi autocysternami. W tym przypadku LNG jest regazyfikowane dopiero u odbiorcy – w zakładach produkcyjnych, obiektach rekreacyjnych lub w stacjach zasilających lokalne sieci gazowe, które nie posiadają połączenia z siecią ogólnopolską – tłumaczy PGNiG.

PGNiG/Wojciech Jakóbik