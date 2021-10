Lotos chce postawić elektrolizer w Jaśle Alert

– Inwestujemy w polski elektrolizer, który będzie wykorzystywał czysty wodór na potrzeby transportu miejskiego. Do 2023 chcemy zrealizować projekt Vetni w Jaśle – powiedziała dr Sylwia Pawlak, dyrektor ds. innowacji w Grupie Lotos podczas panelu dyskusyjnego na konferencji EkoSfera w Poznaniu.

Lotos stawia na elektrolizery

– Warto inwestować w wodór, ten temat jest wpisany w naszą strategię od 2017 roku. Technologie wodorowe zajmują ważne miejsce w Grupie Lotos, musimy dostosować się do dekarbonizacji przemysłu, widzimy w wodorze duży potencjał. Jako spółka, która leży nad Bałtykiem, widzimy potencjał dekarbonizacji produkcji, transportu drogowego, ale także morskiego, co niedługo będzie nieuniknione. Mamy projekt Pure H2, polegający na wykorzystaniu tzw. szarego wodoru, w Jaśle mamy projekt badawczo-rozwojowy. Inwestujemy w polski elektrolizer, który będzie wykorzystywał czysty wodór na potrzeby transportu miejskiego. Pierwsze elektrolizery będą stawiane jednocześnie w wielu miejscach, np. w Gdańsku, do 2023 chcemy zrealizować projekt Vetni w Jaśle – mówiła Sylwia Pawlak w Poznaniu.

– Celem projektu VETNI jest opracowanie wysoce efektywnej instalacji w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe zasilane energią elektryczną z odnawialnych źródeł. Urządzenia te umożliwią wysokosprawną produkcję wodoru o wysokiej czystości. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace badawczo-rozwojowe zorientowane na opracowanie, budowę i badania w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych systemu z elektrolizerem zintegrowanym z procesem rafineryjnym, który dostarczać będzie parę procesową do produkcji wodoru. Parametry elektrolizera pozwolą na produkcję ok. 16 kg wodoru na dobę o czystości 99,999 procent, co umożliwi zatankowanie kilku samochodów zasilanych wodorem. Projekt doskonale wpisuje się w założenia projektu „Polskiego porozumienia wodorowego”. Stanowi ono wyraz woli administracji publicznej, przedstawicieli przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Porozumienie będzie stanowić kluczowy instrument wykonawczy „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku” określając listę długofalowych działań – podawał Lotos w informacji prasowej we wrześniu.

Lotos/Michał Perzyński