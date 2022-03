Lotos prezentuje wyniki finansowe za 2021 rok (NA ŻYWO) Energetyka

Konferencja prasowa Grupy Lotos. Fot. Michał Perzyński

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z konferencji prasowej Grupy Lotos, poświęconej wynikom finansowym za IV kwartał 2021 roku i cały 2021 rok. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Wyniki finansowe Grupy Lotos

13.17

13.05

– Ostateczne rozstrzygnięcie o kierunkach dostaw będzie zależało od umowy między Saudi Aramco a PKN Orlen. To podmiot przejmujący będzie decydował o tym, jak ostatecznie zostanie ukształtowany ten miks po połączeniu – mówi.

13.03

– Absolutnie dominują w 2021 roku dostawy na podstawie umów długoterminowych. Zakupy spotowe są oceniane z naszej perspektywy jako symboliczne – dodał.

13.01

Prezes Nowicki przyznał, że Lotos wykorzystuje położenie nadmorskie. – Badamy praktycznie każdy dostępny kierunek dostaw ropy oferowany przez rynek. Grupa Lotos w 2021 roku zrealizowała dostawy z co najmniej ośmiu kierunków do Rafinerii Gdańskiej – ocenił Nowicki. – Można się domyślić, że są to główne, dominujące kierunki dostaw tego surowca z perspektywy globalnych rynków. – Kryzys chlorkowy z 2019 roku pokazuje jak Grupa Lotos wykorzystała swe nadmorskie położenie, aby optymalnie funkcjonować będąc pozbawionym jednego z istotniejszych kierunków dostaw.

12.57

– Postój remontowy ma co do zasady doprowadzenie Rafinerii Gdańskiej do doprowadzenia jej do bezpiecznego funkcjonowania. Nie są planowane dodatkowe inwestycje. Od kilku lat nie podajemy informacji o udziale poszczególnych rop w naszym miksie surowcowym. Dywersyfikujemy się, weryfikujemy różne rodzaje ropy i zamierzamy kontynuować – mówi.

12.48

– Miliard inwestycji Lotosu kumuluje się wokół projektów norweskich – przyznał Wittstock. – Wykorzystaliśmy zdolnosć do refinansowania w ramach grupy kapitałowej w celu reorganizacji aktywów rafineryjnych. Na koniec czwartego kwartału 2021 roku praktycznie nie posiadamy długu netto – dodał.

12.44

– Wynik działalności operacyjnej w 2021 roku w wysokości 4,5 mld zł dał efekt LIFO w wyniku 1,3 mld zł. Dalsze korekty obniżające oczyszczającą EBITDA LIFO o 45 mln zł. W pierwszej połowie 2021 roku odnotowaliśmy odwrócenie naszych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów wydobywczych. Stabilizująca się sytuacja pandemiczna dawała lepsze perspektywy notowań ropy i gazu. Te transakcje na koniec 2021 roku wyniosły 255 mln zł – powiedział Jarosław Wittstock, wiceprezes ds. korporacyjnych Lotosu.

12.35

– Wynik oczyszczony EBITDA LIFO w segmencie produkcji i handlu wyniósł w 2021 roku 3 018,9 mln dzięki poprawie cracków kluczowych produktów naftowych – mówi Przemysław Krysicki, dyrektor ds. relacji inwestorskich w Grupie Lotos.

12.19

– Lotos znajdował się pod presją drożyzny. Cena gazu w 2021 roku wzrosła średnio o 390 procent z 17,89 do 88,06 USD/boe. W czwartym kwartale 2021 roku średnie notowania sięgnęły 170,32 USD/boe. – To był na pewno główny czynnik definiujący czwarty kwartał, ale także przyszłość Lotosu pod względem wyników – przyznał Jarosław Wittstock, wiceprezes ds. korporacyjnych Lotosu.

12.17

12.10

– 2021 rok był dla Lotosu szczególny z kilku powodów. W lipcu 2020 roku Komisja Europejska wydała decyzję warunkową o fuzji z Orlenem. Ostateczne rozstrzygnięcie zostało podane w maju 2021 roku. Udało się nam stwierdzić, że będzie to połączenie razem z PGNiG. Nasze działania były nastawione na przygotowania do fuzji. 2021 rok upłynął pod znakiem wydzielania aktywów w Rafinerii Gdańskiej. Walne Zgromadzenie wydało zgodę na przeniesienie części spółki do Lotos Asfalt, była również zgoda na środki zaradcze w związku z decyzją Komisji – powiedział Krzysztof Nowicki, wiceprezes ds. fuzji i przejęć w Grupie Lotos.

– Rafineria Gdańska zachowała elastyczność. W 2021 roku mieliśmy częściowy postój remontowy. W 2022 roku jest on kończony. Jesteśmy w jego trakcie – dodał.

12.01

Rozpoczyna się konferencja prasowa Grupy Lotos.

11.54

