Lotos zabezpieczy Rafinerię Gdańską przed niepożądanym inwestorem Alert

Konferencja prasowa Grupy Lotos. Fot. BiznesAlert.pl.

W rozmowie z dziennikarzami wiceprezes Lotosu Krzysztof Nowicki powiedział, że spółka pracuje nad mechanizmami broniącymi gdańską rafinerię przed potencjalnym wejściem inwestorów niepożądanych.

– Z decyzji KE wynika wprost, że metodologia wyboru partnera jest określona. Określone są również parametry, które są w jakiś sposób mierzalne. W zakres tego wchodzi m.in. brzmienie umowy procesingowej, brzmienie umowy off take’owej; są to tylko niektóre z jawnych wytycznych, o których mogę powiedzieć. Będziemy również patrzeć na atrakcyjność tego inwestora. Nie zapominajmy, że to będzie nasz partner biznesowy na wiele lat. To nie jest dezinwestycja, to wejście z kimś w alians, a więc budowanie silniejszego parametru – powiedział wiceprezes Lotosu Krzysztof Nowicki w rozmowie z dziennikarzami.

– Przedmiotem analiz będzie to, jak silny jest ten partner i jakie ma inne atuty poza możliwością finansowego sfinalizowania swojego udziału czy wymiany udziałów – dodał Nowicki.

Wiceprezes Lotosu odniósł się również do pytania BiznesAlert.pl, czy w trakcie procesu negocjacyjnego ustalane są mechanizmy broniące rafinerię przed potencjalnym wejściem inwestorów niepożądanych w Polsce: – Te zagadnienia są przedmiotem prac i mają szczególne znaczenie podczas prowadzonych rozmów z potencjalnymi partnerami – dodał Nowicki.

Mariusz Marszałkowski