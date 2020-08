Niemcy i Rosja rozmawiają o Nord Stream 2 w pięćdziesiątą rocznicę inicjacji Ostpolitik Alert

Haiko Maas rozmawia z Siergiejem Ławrowem. Fot. Twitter niemieckiego MSZ

Ministerstwo spraw zagranicznych Niemiec informuje o rozmowach ministra Heiko Maasa w Moskwie podczas których pojawił się temat spornego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji.

Spotkanie Maas-Ławrow

Maas spotkał się ze swym rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. MSZ Niemiec informuje, że jednym z tematów był gazociąg Nord Stream 2 mający połączyć Rosję z rynkiem niemieckim. Resort nie zdradza szczegółów na ten temat. Minister gospodarki i energetyki RFN Peter Altmaier wyrażał się w ostatnich dniach krytycznie o pomyśle sankcji USA wobec firm zachodnich zaangażowanych w Nord Stream 2. Wyraził nadzieję na porozumienie z Amerykanami i współpracę w sektorze LNG.

Niemiecki polityk z resortu spraw zagranicznych mówił w Rosji o problemach w relacjach dwustronnych. – Nie jest sekretem, że w naszych relacjach wypłynęliśmy na niespokojne wody w zeszłym roku, nie tylko przez morderstwo w berlińskim Tiergarten, o które prokurator federalny oskarża władze rosyjskie – przyznał minister Maas. Odniósł się w ten sposób do zabójstwa obywatela Gruzji, bojownika czeczeńskiego, Zelimchana Czangoszwilego w parku Tiergarten w Berlinie, które mogło zostać zlecone przez służby rosyjskie. W konsekwencji Niemcy zwolnili dwóch dyplomatów rosyjskich.

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow wyraził przekonanie, że Nord Stream 2 zostanie ukończony i że nastąpi to „w najbliższym czasie”. – Doceniamy pryncypialne stanowisko Berlina, który popiera tę inicjatywę – powiedział. Zapewnił on także, że inicjatywa ta jest „wyłącznie komercyjna”.

– To, skąd otrzymujemy energię, jest naszą suwerenną decyzją. Żaden kraj nie ma prawa dyktować z użyciem gróźb europejskiej polityki energetycznej. Dla nas, rządu Niemiec, więzi transatlantyckie – nie tylko teraz, ale i na przestrzeni wielu lat – mają szczególne znaczenie. Nie tylko dla nas, ale też ogółem dla Europy. Są one głębsze od jakiejkolwiek koniunktury politycznej. Niemniej musimy stwierdzić, że sankcje pomiędzy partnerami – to rzeczywiście niesłuszna i fałszywa droga – oświadczył Maas.

– Uwzględniliśmy oczywiście bezprecedensowe naciski w postaci sankcji ze strony USA – relacjonował Ławrow. Szef MSZ Rosji powiedział, że „pragmatyzm wymaga podtrzymywania kontaktów” ze Stanami Zjednoczonymi, ale oskarżył Waszyngton, że nie waha się przed użyciem żadnych metod, co – według niego – „potwierdza właśnie sytuacja wokół Nord Stream 2”.

Wizyta Maasa ma związek z pięćdziesiątą rocznicą podpisania traktatu moskiewskiego między Niemcami Zachodnimi a Związkiem Sowieckim z 12 sierpnia 1970 roku. Był on fundamentem polityki wschodniej Ostpolitik kanclerza Willy’ego Brandta. Dodatkowy kontekst wizyty to protesty na Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Minister Ławrow zadeklarował, że Moskwa postara się o uwolnienie dziennikarzy zatrzymanych przez władze w Mińsku.

Auswertiges Amt/TASS/Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA: 11 sierpnia 2020 r., godz. 14:10; dodano PAP