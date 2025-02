MacBook Pro 14 – nowy standard dla profesjonalistów? Sprawdź, co oferuje najnowszy model.

Szukasz dobrego laptopa biznesowego? Masz wobec niego duże wymagania? W takim razie sprawdź możliwości oferowane przez MacBook Pro 14 z chipem M4. Niezależnie od tego, z jakimi zadaniami zawodowymi masz na co dzień do czynienia, to urządzenie sprawi, że Twoja praca stanie się wydajniejsza, a Ty zyskasz nowe możliwości rozwoju. Sprawdź, dlaczego warto postawić na MacBook Pro 14.

Nowy MacBook Pro – czy to dobre rozwiązanie?

Pod pojęciem „nowy MacBook Pro” kryją się aż trzy warianty! Model ten ma być dostępny w trzech wersjach, jeżeli dokona się podziału na zamontowane chipy. Dokładnie do wyboru mamy procesor M4, M4 Pro lub M4 Max. Istnieje więc możliwość dopasowania laptopa od Apple do indywidualnych potrzeb. Sam chip M4 dostępny jest w kilku wersjach:

10‑rdzeniowe CPU, 10‑rdzeniowe GPU, 16 GB zunifikowanej pamięci RAM, 512 GB pamięci masowej SSD;

10‑rdzeniowe CPU, 10‑rdzeniowe GPU, 16 GB zunifikowanej pamięci RAM, 1 TB pamięci masowej SSD;

10‑rdzeniowe CPU, 10‑rdzeniowe GPU, 24 GB zunifikowanej pamięci RAM, 1 TB pamięci masowej SSD.

Oczywiście, musisz być świadomy tego, że zaraz za tym idą różnice w cenie. MacBook Pro 14 w przypadku chipa M4 dostępne są w cenie od 8499 zł do 10499 zł. Możesz być pewny tego, że taka inwestycja jest warta poświęcenia, a z urządzenia będziesz korzystać przez długi czas. Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi informacji procesorze w przypadku M4 Pro lub M4 Max. Dzięki temu poznasz tkwiące pomiędzy urządzeniami różnice i wybierzesz tego laptopa, który będzie w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom.

Laptopy do zadań specjalnych

W przypadku MacBooków Pro śmiało można powiedzieć, że się do czynienia z laptopami dedykowanymi do zadań specjalnych, które pomogą przy pracach biurowych, prowadzeniu wideokonferencji, ale także pracy z grafiką i ulubionymi apkami. Odpowiada za to m.in. system Neutral Engine, który na dodatek wspierany jest przez sztuczną inteligencję. Teraz nawet obrabianie zdjęć czy wideo nie będzie zajmowało dużej ilości czasu.

Chip Apple M4 i M4 Pro dają możliwość obsługi dodatkowo dwóch wyświetlaczy zewnętrznych. Nieco szersze możliwości daje chip Apple M4 Max. Przy jego pomocy możliwe będzie obsłużenie aż czterech zewnętrznych wyświetlaczy. Jest to dobra informacja dla tych osób, które wiedzą, że przy jego pomocy muszą zrealizować ekstremalnie trudne zadania z edycją wideo.

W przypadku M4 istnieje możliwość zakupienia urządzenia z konfiguracją z maksymalnie 32 GB zunifikowanej pamięci RAM. M4 Pro jest wyboru konfiguracja z maksymalnie 48 GB zunifikowanej pamięci RAM. M4 Max pozwala aż do 128 GB zunifikowanej pamięci RAM. W tym ostatnim przypadku należy zaznaczyć, że wybierając największą konfigurację, będzie się miało do wyboru możliwość obsługi modeli wirtualnych i dużych modeli językowych bezpośrednio na urządzeniu. Praca stanie się jeszcze bardziej wydajna i wygodniejsza.

Wydajny MacBook Pro

Na co jeszcze będziesz mógł liczyć, decydując się na zakup MacBook Pro? Na wyjątkową estetykę i dopracowanie każdego detalu. Laptopy dostępne są w wersji kolorystycznej srebro i gwiezdna szarość. Z pewnością jednak interesuje Cię sam środek i to, co można tam znaleźć, oprócz już wyżej wymienionych elementów.

MacBook Air z czipemM4wyposażono w 16‑rdzeniowy system Neural Engine z 14-calowym wyświetlacz Liquid Retina XDR. Oprócz tego do wykorzystania będziesz miał trzy porty Thunderbolt 5, port HDMI, gniazdo na kartę SDXC, gniazdo słuchawkowe i port MagSafe 3. Apple zadbało o obecność także takich elementów jak klawiatura Magic Keyboard z Touch ID i gładzik Force Touch. To ogrom możliwości, które będzie można wykorzystać podczas realizowania codziennych zadań.

To nowoczesna technologia, która ułatwia pracę. Bez względu na miejsce będzie można korzystać z MacBook, który bazuje na technologii dynamic caching, dzięki której każde z zadań realizowane jest z taką ilością pamięci, jaka jest realnie potrzebna. To poprawia jego wydajność, co z pewnością zostanie docenione także przez zapalonych graczy.