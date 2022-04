MAE: Zachód nie odczuje niedoboru rosyjskiej ropy Alert

fot. Pixabay

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) konsekwencje rezygnacji koncernów energetycznych z zakupów rosyjskiej ropy będą widoczne od maja 2022 roku.

MAE twierdzi, że te decyzje mogą nie wpłynąć znacznie na rynek ze względu na większą produkcję OPEC, mniejszy popyt w Chinach oraz interwencyjne uwalnianie rezerw ropy z amerykańskich zapasów.

Agencja podaje, że niedobór około trzech milionów baryłek ropy będzie widoczny w maju. Będzie to spowodowane embargiem na surowiec z Rosji nałożonym przez firmy zachodnie. Według Agencji, co prawda firmy z Indii zwiększyły zakupy w Rosji, jednak nie widać póki co podobnych ruchów ze strony Chin.

Reuters/Jędrzej Stachura