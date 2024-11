Maersk stawia na zielone paliwa w swojej flocie

Maersk planuje zwiększenie udziału alternatywnych paliw do 15-20 procent w swojej flocie do 2030 roku, dążąc do zmniejszenia emisji CO2 i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Strategia ta obejmuje zamówienie nowych statków zdolnych do zasilania metanolem i inne innowacyjne technologie.

Maersk, światowy lider w logistyce i transporcie morskim, ogłosił ambitne plany dotyczące zwiększenia udziału alternatywnych paliw w swojej flocie do 15-20 procent do 2030 roku. To kluczowy element strategii firmy, której celem jest znaczące obniżenie emisji CO2 i przyczynienie się do realizacji globalnych celów klimatycznych. Obecnie Maersk inwestuje w rozwój statków zasilanych zielonym metanolem oraz w inne technologie mające na celu dekarbonizację całego łańcucha dostaw.

Jednym z najważniejszych kroków w tym kierunku jest zamówienie 19 statków z silnikami dual-fuel, które mogą być zasilane zielonym metanolem. Pierwsze z tych statków mają rozpocząć działalność już w przyszłym roku na trasach skandynawskich. Dzięki temu Maersk będzie w stanie zaoszczędzić około 2,3 miliona ton CO2 rocznie, co jest znaczącym krokiem w stronę realizacji celów klimatycznych na 2040 rok.

Maersk nie ogranicza swoich działań jedynie do transportu morskiego. Firma wprowadza również innowacje w innych obszarach, takich jak transport lotniczy, gdzie planuje, by 30 procent frachtu lotniczego było zasilane eko-paliwami do 2030 roku.

Reuters / Mateusz Gibała