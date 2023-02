Małe reaktory jądrowe w Polsce – co o nich wiemy? Spięcie Atom

Redaktorzy BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik oraz Mariusz Marszałkowski w nowym odcinku podcastu #SPIĘCIE przychodzą do Państwa z nowym tematem, czyli SMR, małe reaktory modułowe. Jakie one są i kiedy się takich w Polsce doczekamy?

Mały reaktor modułowy. Grafika: Mikołaj Teperek.

– Bardzo dużo dyskusji jest o małych reaktorach, tak jak kiedyś o gazie łupkowym. I rzeczywiście te reaktory mają potencjał, który nie został jeszcze wykorzystany. Te technologie są na rynku, ale czekają na certyfikację czyli na “zielone światło” od odpowiedniego regulatora który dopuszcza te projekty i przygląda się im od strony bezpieczeństwa. Amerykańska firma NuScale, która rozmawia z KGHM o budowie takich reaktorów te zielone światło otrzymała na reaktor 50 MW. Świadczy to między innymi o tym, że ta firma z USA jest poważnym partnerem a nie start-upem z garażu – tłumaczy Jakóbik.

– No tak, ale ile takich firm w garażu zaczynało i jakimi potęgami się stały! – dodaje Marszałkowski. – Otrzymali certyfikację na reaktor 50 MW – i dobrze! Ale z KGHM rozmawiają o reaktorze 77 MW i tutaj firma też będzie musiała dostać taką certyfikację. A więc krok naprzód, ale jeszcze nie przełom – uzupełnia Jakóbik. Co to oznacza dla KGHM? Czy te reaktory pojawią się do końca obecnej dekady? – dopytuje Marszałkowski.

Całą rozmowę można znaleźć na naszych kanałach YouTube, Spotify oraz SoundCloud: