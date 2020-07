Małecki: Rada Ministrów zdecyduje, do kogo trafią aktywa Lotosu Alert

Rada Ministrów wyrazi finalną zgodę na konsolidację PKN Orlen i Grupy Lotos po przeprowadzeniu analiz środków zaradczych i wpływu transakcji m.in. na bezpieczeństwo energetyczne kraju – poinformował wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Ocena środków zaradczych i interes państwa

– Z punktu widzenia Skarbu Państwa ważna jest ocena środków zaradczych nałożonych przez Komisję Europejską na interes państwa, szczególnie na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ministerstwo aktywów państwowych współpracuje z odpowiednimi organami i podmiotami w ramach administracji centralnej, w tym w szczególności powołanymi do zajmowania stanowiska w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i infrastruktury krytycznej. Pełna ocena jest możliwa dopiero po poznaniu potencjalnych nabywców i warunków transakcji – powiedział Maciej Małecki podczas posiedzenia Sejmu.

– Będziemy preferowali transakcję polegającą na zamianie aktywów w Polsce na aktywa w innym kraju, tak by pozwoliło to realizować biznesowe cele połączonego koncernu i kontynuować ekspansję na rynkach zagranicznych. Finalną zgodę na konsolidację Orlenu i Lotosu podejmuje Rada Ministrów. (…) Do kogo trafią aktywa, będzie decydować Rada Ministrów, po analizach i zapewnieniu dobrej konkurencyjności na rynku i dobrej przyszłości Lotosu – dodał wiceminister. Poinformował, że rząd nie zamierza sprzedawać Lotosu Rosjanom.

14 lipca PKN Orlen otrzymał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu. Zatwierdzenie zostało uzależnione od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską obejmują zobowiązania PKN Orlen i Grupy Lotos w obszarach: produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu.

PKN Orlen informował, że celem koncernu będzie znalezienie partnera do jak najbardziej atrakcyjnej wymiany aktywów polskich na aktywa w innych częściach Europy.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura