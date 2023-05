FT: Malezja rozważa współpracęz Huawei przy budowie sieci 5G. UE i USA stanowczo protestują Alert

Rząd Malezji ogłosił, że rozważa dopuszczenie chińskiej firmy Huawei do rozbudowy sieci 5G. Unia Europejska i Stany Zjednoczone ostrzegają, że decyzja ta może dać Chińczykom dostęp do wrażliwych danych i zagrozi bezpieczeństwu telekomunikacyjnmy kraju, podaje “Financial Times”.

fot. Wikimedia Commons

Jak podaje Financial Times, w grudniu 2022 roku premier Malezji Anwar Ibrahim zainicjował przegląd kontraktu na budowę sieci 5G, który został podpisany ze szwedzkim Ericssonem, gdyż pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w przetargu i braku przejrzystości. W międzyczasie lokalni operatorzy wezwali rząd Malezji do tego, aby udzielił zezwolenia na utworzenie drugiej sieci w kraju. Argumentując to przyspieszeniem wdrożenia sieci 5G oraz zwiększeniem bezpieczeństwa.

W 2021 roku Malezja przedstawiła plan, zgodnie z którym państwowa agencja Digital Nasional Berhad (DNB) będzie posiadać pełną sieć 5G, przy czym różni operatorzy będą wykorzystywać infrastrukturę do świadczenia usług mobilnych. Rząd premiera Ibrahima chce likwidacji monopolu i promować konkurencję, choć może to wywołać napięcia z krajami zachodnimi.Fi

W zeszłym miesiącu rząd w Kuala Lumpur wyszedł z inicjatywą, aby druga sieć 5G została wykonana przez chińską firmę Huawei. Pomysł ten wywołał ogromne zaniepokojenie na Zachodzie. Ambasador USA w Malezji Brian McFeeters skontaktował się z urzędnikami wyższego stopnia rządu Malezji ostrzegając, że „zmiana obecnego modelu” zaszkodzi konkurencyjności, spowolni rozwój 5G, a nawet zaszkodzi międzynarodowemu wizerunkowi kraju, jako miejscu przyjaznego biznesowi.

Ponadto ambasador i szef delegacji UE w Malezji Michalis Rocas przypomniał malezyjskiemu rządowi, że UE zainwestowała w ten kraj ponad 25 miliardów euro oraz wspomniał, że przyznanie Huawei umowy na budowę tej sieci, obniży atrakcyjność kraju dla inwestorów z USA i Unii.

Od kilku lat chiński gigant telekomunikacyjny Huawei jest oskarżany o przekazywanie chińskiemu rządowi danych dotyczących swoich użytkowników. Firma sprzeciwia się oskarżeniom, jednak podmioty gospodarcze w Państwie Środka są prawnie zobowiązane do ścisłej współpracy z rządem i wywiadem. Obecnie większość państw europejskich wykluczyło chińską firmę z przetargów, jednak jej oferta budowy sieci 5G dla innych krajów nadal pozostaje atrakcyjna.

Financial Times / Jacek Perzyński