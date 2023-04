17 kwietnia Orlen powie, gdzie postawi swój mały atom Alert

Według ustaleń BiznesAlert.pl, 17 kwietnia będzie atomowe uderzenie Orlenu. Mamy poznać potencjalne lokalizacje małych reaktorów ustalane w żmudnych rozmowach w regionie.

BiznesAlert.pl ustalił, że 17 kwietnia 2023 roku PKN Orlen poda informację o wyborze lokalizacji małych reaktorów jądrowych w Polsce. Spółka ma podać trzy lub więcej miejsc, w których postawi swój mały atom. Dawid Jackiewicz, prezes Orlen Synthos Green Energy, potwierdził powyższy termin na konferencji Salon24 w Warszawie.

Strategia Orlenu zawiera plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, dlatego chce on inwestować w nisko i zeroemisyjne moce wytwórcze energii. W drodze do tego celu użyje technologii MMR i SMR, czyli mikro i małych reaktorów modułowych. Według zapowiedzi prezesa Daniela Obajtka, koncern planuje zainstalować 78 reaktorów w całym kraju.

Spółką odpowiedzialną za przygotowanie i wdrożenie małego atomu w Polsce jest Orlen Synthos Green Energy. Kilka tygodni temu podpisała ona umowę o wdrożeniu SMR w Polsce z GE Hitachi i partnerami z USA oraz Kanady.

Wojciech Jakóbik / Jędrzej Stachura