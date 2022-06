Chludziński: W obecnej sytuacji potrzebujemy atomu, by utrzymać przemysł w Europie Atom

Wydaje się, że jest oczywiste, że w obecnej sytuacji potrzebujemy atomu, żeby mieć przemysł w Europie – powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński podczas Kongresu 590.

Marcin Chludziński fot. KGHM Polska Miedź

– SMR mogą zmienić oblicze naszego przemysłu. Dobrze, że powstają kolejne tego typu projekty. Wszystko zależy od tego, jak się zmieni myślenie Unii Europejskiej o atomie. Wydaje się, że jest oczywiste, że w obecnej sytuacji potrzebujemy atomu, żeby mieć przemysł w Europie. Musimy w Polsce robić swoje, dlatego jest duży projekt energetyki jądrowej, firmy stawiają na SMR – powiedział Marcin Chludziński.

– Atom ma taką przewagę, że jest zeroemisyjny i optymalny cenowo w kontekście tego, co się dzieje na rynkach. Dla KGHM SMRy to konkretny projekt, ściągnęliśmy do niego Polaków, którzy pracują nad atomem na całym świecie. Złożymy pierwszy wniosek do PAA o ocenę technologiczną tej technologii, chcemy dokonać studium lokalizacyjne. Nie da się tego zrobić z miesiąca na miesiąc. Musimy myśleć strategicznie, i takim projektem jest energetyka jądrowa – mówił prezes KGHM.

Opracował Michał Perzyński