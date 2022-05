Mateusz Morawiecki i Donald Tusk starli się o import rosyjskich produktów do Polski Alert

Donald Tusk. Źródło: Flickr

Na Twitterze doszło do wymiany zdań między przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem i premierem Mateuszem Morawieckim na temat importu rosyjskich produktów do Polski.

– Import rosyjskich produktów do Polski wzrósł między styczniem a marcem o prawie 5 mld złotych. Polska kupiła od Rosji towary za 12 mld złotych. Od wybuchu wojny z Ukrainą, każdego dnia rośnie sprzedaż rosyjskich produktów do Polski. Gorąco zachęcam do analizy danych, które dzisiaj podał Główny Urząd Statystyczny – powiedział były premier Donald Tusk na konferencji prasowej.

GUS udostępniła na swej stronie, w dziale „Obroty handlu zagranicznego według krajów”, dane według których w styczniu tego roku wartość importu z Rosji wyniosła 7 mld 598 mln 838 tys. 435 zł, w lutym – 9 mld 577 mln 48 tys. 403 zł, a w marcu – 12 mld 225 mln 983 tys. 542.

Panie @donaldtusk dość kłamstw. Pana rząd chciał importu gazu z Rosji do 2037 roku. To nie Premier z PiS spotykał się ze zbrodniarzem. Prośba, aby Pan nie przeszkadzał w budowaniu silnej i suwerennej Polski. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 20, 2022

Odpisał mu na Twitterze premier Mateursz Morawiecki: – Panie Donaldzie Tusk, dość kłamstw. Pana rząd chciał importu gazu z Rosji do 2037 roku. To nie premier z PiS spotykał się ze zbrodniarzem. Prośba, aby pan nie przeszkadzał w budowaniu silnej i suwerennej Polski – czytamy.

Twitter/Michał Perzyński