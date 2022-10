Polska liczy na to, że Niemcy nie uruchomią Nord Stream 2 po ataku Rosji na Ukrainę Alert

Polska oczekuje, że gazociąg Nord Stream 2 pozostanie wyłączony, a Niemcy wyciągnęły wnioski po ataku Rosji na Ukrainę.

Rury. Fot. Nord Stream 2

– Niemcy popełniły wielki, wielki błąd w polityce zależności od gazu z Rosji. Zbudowali Nord Stream 1 a potem Nord Stream 2, który miał ruszyć do pracy, a potem wybuchła wojna, przez którą mam nadzieję, że nigdy nie będzie gotowy do pracy w przyszłości – powiedział premier RP Mateusz Morawiecki w Washington Post Live.

Ta wypowiedź była okazją do serii materiałów w prasie promującej rosyjski punkt widzenia na Zachodzie, która powiązała wypowiedź premiera z tweetem byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który napisał „dziękuję USA” po wycieku z gazociągów Nord Stream 1 i 2, który został uznany przez NATO za sabotaż, a Rosjanie oskarżyli o niego „Anglosasów”. Polska podejrzewa, że mógł być to plan Kremla mający na celu podniesienie cen gazu, które zaczęły spadać, kiedy okazało się, że Europa zebrała gaz w magazynach. Jednakże premier RP komentował decyzje Niemiec o blokadzie certyfikacji Nord Stream 2 oraz USA o sankcjach wobec tego projektu podjęte po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Nord Stream 2 łączy Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie po szlaku wcześniejszego gazociągu Nord Stream 1. Oba stanowią alternatywny szlak dostaw do Europy z pominięciem Ukrainy.

Morawiecki mówił także w Washington Post Live, że Polska była przygotowana na zatrzymanie dostaw gazu z Rosji, do którego doszło w maju 2022 roku pod pretekstem sporu o płatności w rublach, bo ma terminal LNG i gazociąg Baltic Pipe, a w przyszłości planuje pływający terminal FSRU. – W przyszłości nie tylko będziemy niezależni od gazu rosyjskiego, ale możemy zapewnić bezpieczeństwo gazowe innym w Europie Środkowej – zapewnił. Jego zdaniem Niemcy powinny wyciągnąć lekcję z kryzysu energetycznego, który zamienia się w kryzys finansowy. – Wierzę, że nasi niemieccy partnerzy i inni przyjaciele w Europie Zachodniej zrozumieli, że strategia zależności od rosyjskiego gazu i nie tylko, bo od wszystkich surowców rosyjskich, jest błędna – podsumował Morawiecki.

Washington Post/Wojciech Jakóbik