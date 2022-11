Prezes PGG: Uzależniona Europa potrzebuje metali rzadkich w miksie Alert

Jest 17 metali rzadkich, na które z roku na rok będzie rosło zapotrzebowanie. Są one potrzebne m.in. przy budowie turbin wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych. PGG apeluje o dywersyfikację źródeł i podkreśla, że Europa jest uzależniona od niedemokratycznych eksporterów.



Tomasz Rogala, fot. Polska Grupa Górnicza

Metale rzadkie powinny mieć miejsce w miksie energetycznym

– Metale rzadkie mają takie znaczenie jak energia, ropa czy węgiel, są niezbędne byśmy na co dzień funkcjonowali i zachowali obecny poziom życia, dlatego kwestie ile kosztują i skąd pochodzą powinny być głównym elementem dyskusji politycznej – powiedział prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala podczas konferencji: „Wykorzystanie surowców krytycznych w procesie transformacji energetycznej, a skutki środowiskowo-społeczne”.

Polska Grupa Górnicza podkreśla, że metale rzadkie są pozyskiwane przede wszystkim z krajów niedemokratycznych, jak Chiny. Te zajmują się nie tylko ich pozyskiwaniem, ale zamieniają je już w produkt gotowy, przez co uzależniają technologicznie i podporządkują sobie inne państwa. Dlatego zawsze istnieje ryzyko związane z dostarczeniem surowców krytycznych, o czym mówił prezes PGG Tomasz Rogala.

– Od rosyjskich węglowodorów byliśmy uzależnieni w 40 procentach. W przypadku metali rzadkich, przecież my w całości, w 100 procentach będziemy zależni od państw, na które nie będziemy mogli mieć żadnego wpływu, te państwa będą prowadziły ekspansywną politykę gospodarczą w krajach, do których dostarczają surowce krytyczne. W całości Europa jest uzależniona od krajów trzecich i zmierza do jeszcze większego uzależnienia energetycznego – zaznaczył prezes Rogala.

Ta zależność państw europejskich ma przełożyć się na wzrost cen produktów, jak w przypadku samochodów elektrycznych. PGG szacuje, że pojazd, który dzisiaj kosztuje 160 tysięcy złotych, w 2030 roku trzeba będzie zapłacić 300 tysięcy złotych. – Jeżeli jakiś zasób nie jest kontrolowany przez nas, bo politycznie pochodzi z terenu niepewnego, to nie powinien być ujmowany w miksie energetycznym jako źródło energii – dodał prezes PGG. Podkreślał, że ważne jest postawienie warunków dla eksporterów metali. Chodzi o zachowanie standardów BHP, zakaz pracy dzieci czy przestrzeganie prawa pracy oraz środowiska.

Polska Grupa Górnicza/Maria Andrzejewska