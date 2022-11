Warszawa chce zmniejszyć ruch w łączniku na stacji metra Świętokrzyska Alert

Warszawa będzie wprowadzać zmiany na stacji metra Świętokrzyska. Powodem jest łącznik między liniami M1 i M2. Codziennie korzysta z niego blisko 60 tysięcy osób.

Stacja II linii metra - Świętokrzyska

Łącznik lini M1 i M2 na stacji metra Świętokrzyska, jest zbyt ciasny

Przez łącznik jednej z najbardziej zatłoczonych stacji metra w Warszawie, przechodzi około 60 tysięcy podróżujących każdego dnia. Przejście między liniami M1 i M2 na stacji Świętokrzyska, jest jednak ciasne jak na taką grupę ludzi, na co reaguje miasto.

Przejście ma zostać odciążone dzięki komunikatom w postaci oznaczeń oraz naklejek informacyjnych.To pierwsze z podjętych działań, kolejnymi krokami są dodatkowe komunikaty w pociągach. Pasażerowie zamiast łącznika, mogą przejść antresolą. Rzeczniczka miasta stołecznego Warszawy poinformowała, że docelowym rozwiązaniem może być wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Nie wyklucza się również całkowitego zamknięcia łącznika.

– W tej chwili trwają uzgodnienia co należy zrobić, by zainteresować pasażerów korzystaniem z obu klatek schodowych. Warto tak zagospodarować ten ruch pieszy, by w pełni wykorzystać oba przejścia. W niedługim czasie zostanie zaprezentowany sposób rozwiązania – powiedział Jerzy Lejk, prezes Metra.

Transport Publiczny/Maria Andrzejewska