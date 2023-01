Miliard złotych dotacji energii dla wsi Alert

Ministerstwo klimatu i rozwoju oraz resort rolnictwa przedstawiły program Energia dla wsi z dotacjami wartymi miliard złotych.

Panele fotowoltaiczne. Mikroinstalacja OZE. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Rusza nabór na dofinansowanie rolników i spółdzielni energetycznych przy inwestycjach w fotowoltaikę, elektrownie wodne, turbiny wiatrowe oraz magazyny energii. Fotowoltaika może liczyć na dotację do 100 procent kosztów kwalifikowanych (Do 25 mln zł). Biogazownie i elektrownie wodne mogą otrzymać do 65 procent dofinansowania do wartości 20 mln złotych. Środki na Energię dla wsi mają pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego.

– Wnioski w ramach programu „Energia dla wsi” przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wystartuje 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków. Co ważne, wnioski o pożyczki i dotacje będzie można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępny na stronie Generatora wniosków o dofinansowanie GWD – podaje resort klimatu. – Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków i regulamin programu znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Wojciech Jakóbik