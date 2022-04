Minęły dwa lata, odkąd PGNiG korzysta ze stacji przeładunkowej LNG w Kłajpedzie Alert

W piątek minęły dwa lata od rozpoczęcia użytkowania przez PGNiG stacji przeładunkowej LNG w Kłajpedzie. Tylko w tym roku, od stycznia do końca marca, załadowano tam 211 autocystern – prawie tyle, ile przez 9 miesięcy w pierwszym roku działalności (231 od kwietnia do końca grudnia 2020). Dobra współpraca z Kłajpedos Nafta jest rozwijana.

Rośnie także dynamika w poszczególnych miesiącach. Konsekwentnie, przez ostatni kwartał, Kłajpedę opuszczało co miesiąc dwa razy więcej autocystern, niż w analogicznych miesiącach 2021 roku. Łącznie w ciągu dwóch lat dzierżawy stacji przeładunkowej PGNiG załadowało blisko tysiąc autocystern (969) o łącznym tonażu 17496 ton.

– Drugi rok użytkowania stacji w Kłajpedzie, a zwłaszcza pierwsze miesiące 2022 roku, pokazały dobitnie możliwości drzemiące w segmencie LNG małej skali. Krótszy, niż ze Świnoujścia, dystans między Kłajpedą a odbiorcami we wschodniej części kraju wpływa znacząco na koszty transportu, a zatem i na cenę dostarczanego gazu. W efekcie rośnie liczba stacji regazyfikacyjnych LNG na terenach, do których nie dociera sieć gazowa. W tym zakresie widzimy efekt synergii i chcemy by jego potencjał został w pełni wykorzystany – powiedział Paweł Majewski, prezes PGNiG. – Intensyfikacja załadunków autocystern w ostatnich miesiącach sprzyja także naszej działalności na rynkach krajów bałtyckich, z którymi wiążemy długofalowe plany rozwoju. Rozwój naszej współpracy z Klajpedos Nafta daje temu dobre podstawy.

Zdecydowana większość LNG ze stacji w Kłajpedzie trafiła do odbiorców w Polsce, w szczególności stacji regazyfikacji zlokalizowanych w północno-wschodniej części kraju, a także do odbiorców z Litwy i Estonii.

