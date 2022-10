MAP przedstawia proces dystrybucji węgla przez samorządy (INFOGRAFIKA) Alert

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, jak ma wyglądać dystrybuowanie węgla przez samorządy. O tym, ile zapłaci gmina a ile odbiorca można dowiedzieć się z przygotowanego przez resort zestawu informacyjnego.

Łopata i węgiel. Fot. Freepik.

MAP wyjaśnia nowe zasady dystrybucji węgla

Resort aktywów państwowych przygotował pakiet informacyjny o dystrybucji węgla przez samorządy, znajdują się tam to, co warto wiedzieć , żeby zrozumieć organizację i procedury dodatku węglowego.

W załączonej prezentacji, MAP opisało kiedy można kupić węgiel. Dla osób, które kwalifikują się do dodatku, jest to do końca 2022 roku i ponownie od stycznia do końca kwietnia 2023 roku. Ministerstwo przewiduje dwie partie po 1,5 tony.

Koszt zakupu węgla przez samorządy to 1500 tysiąca, a odbiorca indywidualny może nabyć surowiec za 500 złotych więcej. Jest trzech dystrybutorów: Polska Grupa Górnicza, Polska Grupa Energetyczna Paliwa oraz Węglokoks. Wybór sposobu dystrybucji do gospodarstw domowych jest po stronie Gminy, która na swój koszt może angażować podwykonawców.

Rząd zapewnia, że węgiel pochodzi od sprawdzonych dostawców. Według resortu, nie ma możliwości, żeby były problemy z jego spaleniem.

Prezentację oraz instrukcję działania, udostępniono na oficjalnej stronie rządowej.

Ministerstwo Aktywów Państwowych/Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska