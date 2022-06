Trwają ostatnie dni rekrutacji do Młodzieżowej Rady Klimatycznej Alert

Ministerstwo Klimatu i Środowiska otwiera kolejną kadencję Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Rekrutacja trwa do końca czerwca, a w Radzie mogą się znaleźć 32 młode osoby.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Brukseli. Fot. MSK.

Do końca czerwca młodzież może zgłaszać swoją kandydaturę do Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Będzie to druga kadencja Rady, w której mogą uczestniczyć osoby od 15 do 25 roku życia. – Już po raz kolejny zapraszamy młodzież do aktywnego włączenia się w dyskusję i zaangażowanie w działania na rzecz ochrony klimatu w ramach Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Dzięki współpracy z MRK młodzież nie tylko aktywnie uczestniczy w kreowaniu działań na rzecz środowiska, ale i podnosi swój poziom wiedzy w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko – powiedziała minister Anna Moskwa.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna może mieć 32 członków, a kadencja podczas której młodzież będzie przygotowywać działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska, trwa dwa lata. Młodzieżowa Rada Klimatyczna działa przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Organ przedstawia opinie z zakresu planowanej polityki środowiskowej, strategii i zmian legislacyjnych.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska