Wielkie Hydroodsiarczanie Gudronu, czyli jak Orlen wyciśnie więcej z baryłki Alert

Rafineria Płock. Fot. PKN Orlen

Orlen podaje, że podpisał umowę na zakup licencji i projektu bazowego modernizacji instalacji Hydroodsiarczania Gudronu (HOG), dzięki czemu zwiększy efektywność produkcji produktów wysokomarżowych, to znaczy benzyn, oleju i napędowego.

– Inwestujemy w rozwój naszych aktywów rafineryjnych, koncentrując się na produktach generujących najwyższe marże. To nasza odpowiedź na globalne zmiany w branży paliwowo-energetycznej, w tym coraz bardziej restrykcyjne regulacje światowe. Jednocześnie budujemy cały łańcuch wartości, tak aby umacniać rynkową pozycję i sprostać konkurencji nawet w niesprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Orlen wprowadzi do instalacji HOG w Rafinerii Płockiej technologię H-Oil, dzięki czemu dołączy ona do najnowocześniejszych jednostek tego typu. Modernizacja pozwoli zmniejszyć udział siarki w paliwie morskim z 3,5 do nawet 0,5 procent, pozwalając tym samym PKN Orlenowi spełnić wymogi nowych regulacji Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Reaktory HOG poprawiają w ten sposób jakość produktów przetwarzanych w rafinerii Orlenu, dając im większy potencjał na rynku, a tym samym większe szanse na zysk.

– Celem nadrzędnym modernizacji instalacji HOG jest wzrost marży koncernu, między innymi dzięki poprawie uzysków oleju napędowego, lepszemu wykorzystaniu potencjału katalizatora oraz wyeliminowaniu konieczności wiosennego postoju remontowego kolumny próżniowej – mówi Zbigniew Leszczyński, członek zarządu Orlenu do spraw rozwoju.

Dostarczycielem technologii jest firma Axens, która przekaże dokumentację niezbędną do jej wdrożenia. W najbliższych miesiącach dojdzie do wykonania projektu bazowego oraz wyboru generalnego wykonawcy inwestycji. Wcześniej Axens opracowała studium wykonalności modernizacji instalacji HOG, przedstawiając warianty potencjalnych zmian.

PKN Orlen/Wojciech Jakóbik