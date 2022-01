Fuzja Orlen-Lotos: Saudyjczycy wezmą akcje Rafinerii Gdańskiej, Węgrzy część stacji a Unimot asfalt Alert

Podpisanie umów Saudi Aramco-PKN Orlen. Fot. Wojciech Jakóbik

PKN Orlen przedstawił formułę fuzji z Grupą Lotos w ramach której odda 30 procent udziałów Rafinerii Gdańskiej saudyjskiemu Saudi Aramco oraz 80 procent stacji Lotosu węgierskiemu MOL-owi, a biznes asfaltowy polskiemu Unimotowi.



Fuzja PKN Orlen-Grupa Lotos została obwarowana przez Komisję Europejską warunkiem wpuszczenia nowego partnera do akcjonariatu Rafinerii Gdańskiej w wysokości 30 procent akcji oraz zbycia 80 procent stacji paliw Grupy Lotos. Był to sposób na ochronę rynku pomimo koncentracji. PKN Orlen przedstawił na konferencji prasowej 12 stycznia formułę wypełnienia warunków Komisji.

Orlen poinformował także o podpisaniu nowej umowy z Saudi Aramco na dostawy ropy naftowej do 337 tysięcy baryłek dziennie, czyli 20 mln ton rocznie, i 45 procent dostaw polskiej firmy, które trafią do rafinerii w Gdańsku, Płocku, Możejkach i Kralupach. Unimot Investments ma przejąć spółkę Lotos Terminale, by zająć się asfaltami oraz logistyką.

30 procent akcji Rafinerii Gdańskiej i sektor paliwa lotniczego trafi do saudyjskiego Saudi Aramco. Węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw PKN Orlen w zamian za 185 stacji tej firmy w Węgrzech i Słowacji, które trafią w ręce koncernu z Polski. Transakcja oczekuje na akceptację Komisji Europejska, która oczekiwała zbycia 80 procent stacji Lotosu w ramach środków zaradczych w zamian za zgodę na fuzję Orlen-Lotos.

Całkowita wartość zakupu 30 procent akcji Orlenu przez Saudi Aramco to 2,1-2,2 mld zł, które według prezesa Obajtka zostaną przeznaczone na inwestycje na rynku detaliczny.

Obajtek zdradził, że umowa na joint venture zarządzającego Rafinerią Gdańską jest bezterminowa i „na wypadek wystąpienia szczególnych okoliczności jest możliwość wyjścia partnerów, ale co do zasady nie ma tam możliwości dobrowolnego wyjścia”. PKN Orlen ma prawo pierwokupu i pozostaje operatorem rafinerii, więc decyzje typowo zarządcze będą podejmowane w zależności od udziału w joint venture. Komisja Europejska przedstawiła katalog decyzji, które będą musiały zostać podjęte w drodze konsensusu.

Terminal naftowy w Szczecinie za 200 mln złotych przejdzie pod kontrolę firmy Unimot, ale Orlen będzie miał dostęp do jego mocy.

Orlen przewiduje, że Komisja zaakceptuje środki zaradcze w ciągu dwóch miesięcy i fuzja zostanie zakończona na przełomie czerwca oraz lipca 2022 roku. Transakcja będzie musiała zostać zatwierdzona przez Radę Ministrów przed głosowaniem Walnego Zgromadzenia.

MOL/Unimot/Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA: 12 stycznia 2022 rok, godz. 13.30 – dodatkowe informacje o fuzji