Wywiad Mołdawii: Rosja chce nas zaatakować na początku 2023 roku Alert

Siły zbrojne Rosji mają plan ataku na Mołdawię, który miałby nastąpić na początku 2023 roku – poinformował w poniedziałek szef Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa (SIS) tego kraju Alexandru Musteata.

Flaga Mołdawii. Fot. Freepik

Nie “czy”, tylko “kiedy”

W rozmowie z telewizją TVR Moldova Musteata wyjaśnił, że rosyjska inwazja na Mołdawię uzależniona jest od sytuacji na terytorium ogarniętej wojną Ukrainy. – Federacja Rosyjska planuje inwazję na Republikę Mołdawii na początku 2023 roku, ale realizacja tego scenariusza uzależniona jest od rozwoju konfliktu na Ukrainie. Pytanie brzmi nie “czy to nastąpi?”, ale “kiedy do tego dojdzie?” – stwierdził szef SIS.

Według Musteaty Rosjanie do ataku na Mołdawię mogliby wykorzystać uzbrojenie z magazynu broni zgromadzonego we wsi Cobasna, usytuowanego w separatystycznym regionie Naddniestrza. Zdaniem szefa SIS możliwa ofensywa Rosji na Ukrainie miałaby służyć m.in. otwarciu przez wojska Putina korytarza lądowego do prorosyjskiego Naddniestrza.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński