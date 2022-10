Mołdowagaz dostanie pożyczkę od rządu na spłatę Gazpromu Alert

Mołdowagaz otrzyma pieniądze na spłatę długu wobec Gazpromu. Zgodnie z umową, pożyczka ma zostać spłacona do 1 maja 2023 roku.

Parlament Mołdawii. Fot. Oficjalna strona Mołdawii

Mołdawski rząd podjął decyzję o przekazaniu Moldowagazowi środków finansowych na rozliczenia z Gazpromem za bieżącą konsumpcję gazu za pośrednictwem państwowej spółki Energocom. Energocom zawrze umowę pożyczki z Moldowagaz bez uprzedniej zgody zarządów lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgodnie z którą pożyczka zostanie udzielona na zasadach określonych w umowie.

Kwota pożyczki wyniesie ponad miliard mołdawskich lei (ponad 54 mln dolarów), która zostanie przelana na konto energetycznej spółki do 20 października. Spłata ma nastąpić do 1 maja 2023 roku, a odsetki są równe stopie bazowej banku centralnego Mołdawii na poziomie 21,5 procent.

W ramach zastawu, na Energocom zostanie wpisany majątek spółki zależnej Mołdowagaz – Mołdowatransgaz, spółki która zarządza mołdawskim systemem przesyłu gazu. Rząd w Kiszyniowie już wcześniej wspierał spółkę energetyczną w celu spłaty zadłużenia wobec Gazpromu.

Mołdowagaz to spółka energetyczna, która w ponad 50 procentach należy do Gazpromu, 35,3 procentach do rządu w Kiszyniowie a w ponad 13 procentach do separatystycznego Naddniestrza.

Neftegaz/Mariusz Marszałkowski