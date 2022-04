Morawiecki: Dzięki przezorności Polska jest niezależna od Rosji Energetyka

Premier Mateusz Morawiecki. Źródło: Twitter/KPRM

Premier Mateusz Morawiecki skomentował w Rembleszczynie sprawę odcięcia Polski od dostaw rosyjskiego gazu. – Dzięki naszej przezorności dzisiaj Polska stała się niezależna gazowo od Federacji Rosyjskiej. Żaden szantaż nam nie grozi – mówił premier.

Morawiecki o gazie z Rosji

– Jakieś 7 godz. temu, na polecenie Putina, gaz rosyjski przestał płynąć do Polski. To pokazuje, jak skutecznie działamy na rzecz suwerennej Ukrainy i jak potrafiliśmy zadziałać, aby obronić się przed szantażem gazowym. Od dzisiaj przestaliśmy w jakikolwiek sposób zależeć od Rosji. Nadal nasze magazyny są napełniane, codziennie będziemy je napełniać do 100 procent, dzisiaj to jest 78 procent z kierunku północnego, południowego, zachodniego, a także z produkcji krajowej – mówił premier Morawiecki.

-Wraz z objęciem sterów rządowych w 2015 roku podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu produkcji, o zwiększeniu produkcji, o poszukiwaniu nowych źródeł gazu i udało nam się znacząco powiększyć także produkcję krajową. Za kilka dni otwieramy interkonektor na Litwie. Ponadto otworzyliśmy interkonektory z Czechami, mamy 2 interkonektory z Niemcami i zakończyliśmy prace po naszej stronie budowy dużego interkonektora o przepustowości pow. 5 mld m sześc. na Słowację – dodał.

Morawiecki podkreślił, że Rosja samowolnie przestała przesyłać gaz. – Co by było gdyby nasz rząd nie wybudował Baltic Pipe i interkonektorów, nie zwiększył produkcji krajowej lub możliwości tłoczenia przez gazoport? Bylibyśmy teraz w potężnych tarapatach – mówił.

– W 2010 roku podpisana była umowa z Gazpromem i dzisiaj wiemy, że ona nie jest warta tego papieru, na którym została podpisana. Naiwnością było wierzyć, że Rosja nie zastosuje szantażu gazowego. Dzisiaj Polska, jako pierwszy kraj UE, z tych który musiał polegać na gazie rosyjskim, pokazuje swoją suwerenność. Dzięki naszej przezorności dzisiaj Polska stała się niezależna gazowo od Federacji Rosyjskiej. Żaden szantaż nam nie grozi. Dzisiaj pokazujemy, czym jest odpowiedzialna, długofalowa polityka, ciągłość tej polityki, przezorność i dbałość o bezpieczeństwo Polaków – powiedział Mateusz Morawiecki.

Opracował Michał Perzyński