Brytyjskie koncerny naftowe chcą stanowczych decyzji rządu dotyczących poszukiwań surowców na Morzu Północnym Alert

Brytyjski przemysł naftowy i gazowy wezwał nową premier Liz Truss do przyspieszenia zatwierdzenia większej liczby pozwoleń na poszukiwania, aby pomóc zwiększyć krajowe dostawy paliwa i więcej nie dopuścić do podobnego kryzysu.

Bogate złoża na Morzu Północnym

Grupa przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem złóż naturalnych zidentyfikowała na Morzu Północnym szereg inwestycji na gaz i ropę opiewającą na 30 miliardów dolarów. Inwestycje te pozwoliłyby Wielkiej Brytanii zaspokoić około połowy jej zapotrzebowania na ropę i gaz z dostaw krajowych. Powiązanie przyszłości Morza Północnego wraz z wyjściem z obecnego kryzysu może ożywić przemysł paliw kopalnych, mimo, iż kraj robi wiele, aby przetransformować swoją gospodarkę na zieloną energie. – Potrzebujemy, aby nowy rząd szybko ogłosił kolejną rundę licencji na poszukiwania ropy i gazu oraz przyspieszył pozwolenie na produkcję – powiedział Mike Tholen, dyrektor generalny Offshore Energies UK.

Nowe pola, które są obecnie w fazie rozwoju nie zaoferują krótkoterminowego rozwiązania kryzysu energetycznego. Szczyt ich produkcji prognozowany jest na 2027 rok – podaje w raporcie grupa Offshore Energies UK. Dążenie do zwiększenia krajowych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w Wielkiej Brytanii następuje po długim okresie, w którym główny nacisk w polityce energetycznej kładziono na cele klimatyczne.

Kraj zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Jeśli cel ten zostałby zrealizowany, komitet do spraw zmian klimatu prognozuje spadek zapotrzebowania na ropę nawet o 98 procent.

Offshore Energies twierdzi, że w brytyjskim miksie energetycznym pozostanie duża rola ropy i gazu, ponieważ całkowite przejście na źródła odnawialne zajmie sporo czasu. – Brytyjski gaz da nam oparcie w niezawodnej energii w okresie przejściowym i zminimalizuje zależność od importu – powiedział Tholen.

Rigzone/Wojciech Gryczka