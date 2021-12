Moskwa: Polska chce dojść do porozumienia z Czechami w sporze o Turów Energetyka

Kopalnia węgla brunantego Turów. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

– Niezależnie od postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dokładamy wszelkich starań, aby polubownie rozwiązać spór z Czechami. Podczas ostatniego spotkania w Pradze przekazaliśmy nową propozycję treści artykułów negocjowanej umowy, co do których nie ma jeszcze rozstrzygnięcia – mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z Rzeczpospolitą.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z Rzeczpospolitą została zapytana o sprawę Kopalni Turów i spór z Czechami.

– Podczas ostatniego spotkania w Pradze przekazaliśmy nową propozycję treści artykułów negocjowanej umowy, co do których nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Zaprosiliśmy też przedstawicieli rządu czeskiego do kontynuowania rozmów w Warszawie. Jestem w absolutnej gotowości, by je wznowić i zakończyć spór – dodała.

