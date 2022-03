Naimski: Czas pokaże czy doszło do zwrotu w polityce energetycznej Niemiec wobec Rosji Energetyka

Najbliższy czas pokaże, czy doszło do rzeczywistego zwrotu w polityce energetycznej Niemiec w stosunku do Rosji – mówił w rozmowie w programie pierwszym Polskiego Radia Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

– W Niemczech toczy się dyskusja o zasadności zamykania elektrowni jądrowych, z drugiej strony rząd niemiecki mówi o tym, że decyzja już zapadła i nie da się jej zmienić – mówi Naimski. Według niego, to droga w ślepą uliczkę, a wojna na Ukrainie zmienia sytuacje i powinna zmienić podejście do relacji z Rosją, również w kontekście odstawienia surowców rosyjskich. Pełnomocnik rządu wspomniał również o tym, że nie można zastąpić surowców rosyjskich jedynie z pomocą OZE. – Trzeba szukać też innych kierunków dostaw surowców do Europy – wspomniał Naimski.

W opinii sekretarza stanu europejskie terminale LNG mają możliwość zapewnienia niezależności energetycznej Europy, ale wymagają inwestycji w połączenia infrastrukturalne. Pełnomocnik rządu dodał również, że w Europie zmienia się podejście do Rosji w wymiarze społecznym. Naimski zwraca uwagę, że politycy europejscy będą musieli wziąć pod uwagę czynnik społeczeństwa niemieckiego, który widzi rosyjską agresje i chce zmiany polityki wobec Rosji.

