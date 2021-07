Zygmunt: NABE stoi przed dwiema kluczowymi decyzjami Energetyka

Węgiel. Fot. Węglokoks

Spółki elektroenergetyczne skarbu państwa porozumiały się w sprawie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Pozwoli skoordynować proces i zorganizować pracę Agencji, która ma finansować energetykę konwencjonalną niezbędną z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, ale nierentowną. Czekają ją jeszcze dwie decyzje, o których mówi Izabela Zygmunt z WiseEuropa.

– Piątkowe porozumienie dotyczy technicznej współpracy przy wydzielaniu aktywów węglowych i formalnym powoływaniu NABE. Taka robocza współpraca jest oczywiście niezbędna, żeby Agencja mogła zostać utworzona, ale nie przesądza o tym, jak NABE będzie funkcjonować. Tutaj kluczowe znaczenie będą miały decyzje dwóch innych podmiotów, które dopiero zapadną – tłumaczy rozmówczyni BiznesAlert.pl.

– Po pierwsze, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie musiał wyrazić zgodę na połączenie aktywów węglowych w jedno duże przedsiębiorstwo. Ponieważ chodzi o znaczną część mocy wytwórczych w Polsce, utworzenie NABE nie pozostanie bez wpływu na poziom konkurencji na tym rynku, a co za tym idzie, potencjalnie również ceny energii – wylicza Zygmunt. – Po drugie, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Aktywów Państwowych, rząd przystępuje teraz do opracowanie systemu publicznego wsparcia dla NABE (do Agencji mają przecież trafić aktywa o stale spadającej rentowności, które nie poradzą sobie bez publicznej kroplówki). Tego rodzaju pomoc publiczną będzie musiała zatwierdzić Komisja Europejska, i to jej decyzja będzie najważniejsza z punktu widzenia perspektyw dla NABE.

Opracował Wojciech Jakóbik