Nawet bez embargo dostawy Gazpromu do Europy spadły już o ponad jedną czwartą Alert

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

Unia Europejska nie wprowadziła dotąd embargo na dostawy gazu z Rosji za atak na Ukrainę, ale dostawy spadły już o jedną czwartą ze względu na rekordowe ceny oraz plan porzucenia dostaw z Rosji.

– Kluczowi gracze gospodarczy zgadzają się, że nie będzie możliwe całkowite zastąpienie rosyjskich gazu i ropy w następnych pięciu do dziesięciu lat – przekonuje minister energetyki Aleksander Nowak w czasopiśmie Energy Policy. Liczby przekonują, jednak, że ten proces już ruszył.

Eksport Gazpromu do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw, czyli Unii Europejskiej i Turcji, spadł o 26,4 procent od pierwszego stycznia do 15 kwietnia 2022 roku w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Sięgnął 44,6 mld m sześc., czyli o 16 mld m sześc. mniej niż rok wcześniej. To równowartość prawie dwóch rocznych wolumenów dostaw w ramach kontraktu jamalskiego PGNiG-Gazprom wygasającego z końcem 2022 roku.

Unia Europejska rozważa embargo na dostawy gazu rosyjskiego w ramach piątego pakietu sankcji za atak na Ukrainę. Czynniki skłaniające Europejczyków do zmniejszenia zakupów u Rosjan to także rekordowo wysokie ceny wynikające z kryzysu energetycznego podsycanego przez Gazprom ograniczeniem podaży, a także plan Komisji Europejskiej o nazwie REPowerEU zakładający porzucenie gazu z Rosji najpóźniej do 2030 roku oraz redukcję importu o dwie trzecie do końca 2022 roku.

Regnum/Kommiersant/Wojciech Jakóbik