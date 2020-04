Startuje nowy program NFOŚiGW. Odwierty geotermalne otrzymają wsparcie Alert

Geotermia. Źródło: Wikipedia

Nowy program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” przyczyni się do rozwoju geotermalnego potencjału Polski. Do rozdysponowania w pierwszej rundzie jest 150 mln zł – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacje na geotermię

Program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” będzie pomagał realizować przedsięwzięcia poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia do wykorzystania pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania. Do rozdysponowania w pierwszej rundzie jest 150 mln zł, a cały budżet to 300 mln zł. Program przewidziany jest na pięć lat (2020-2025), ale umowy będą podpisywane do 2022 roku.

Od 15 kwietnia do 30 września 2020 roku NFOŚiGW będzie czekał na wnioski od jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych dotacjami na realizację projektów geotermalnych.

NFOŚiGW zaznacza, że nabór wniosków odbędzie się w trybie konkursowym. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

