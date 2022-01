Niebawem zacznie działać amerykański terminal LNG, z którego gaz importować będzie PGNiG Alert

Venture Global LNG, terminal w Calcasieu Pass. Fot. Venture Global LNG

Amerykański koncern Venture Global LNG już niedługo rozpocznie eksport z terminala LNG Calcasieu Pass w Luizjanie. Gaz skroplony z tego obiektu kupować będzie m.in. PGNiG.

Venture Global buduje obiekt do eksportu LNG w Cameron Parish w Luizjanie, na południe od miasta Lake Charles. Jest to lokalizacja, która zapewnia dostęp do głębokiej wody, bliskość dostaw gazu i łatwość transportu dla kupujących. Po ukończeniu obiekt będzie eksportował 10 mln ton LNG rocznie.

Oficjalnie jednostka ta ma zacząć działać w pierwszym kwartale 2023 roku. Jednak Reuters donosi, że terminal wyśle swoją pierwszą tonę LNG wcześniej. Nastąpiło to po gwałtownym wzroście wolumenu gazu zasilającego do obiektu w tym tygodniu. Ilość gazu płynącego do Calcasieu wzrosła do 2,49 mln m sześc. dziennie w dniu 21 stycznia; w poprzednim tygodniu było to średnio 1,4 mln m sześc.

W grudniu Venture Global i władze stanu Luizjana ogłosiły, że firma zainwestuje ponad 10 miliardów dolarów w budowę terminala LNG Calcasieu Pass 2, który byłby już czwartym terminalem eksportowym w Luizjanie. Ponadto firma podpisała umowę kupna-sprzedaży z chińskim CNOOC.

Offshore Energy/Reuters/Michał Perzyński