Siemieniuk: Gdyby Niemcy nie wyłączyły atomu, mogłyby dziś porzucić węgiel (FELIETON)

– Dane pokazują, że gdyby Niemcy nie porzuciły energetyki jądrowej mogłyby dziś rozstać się z węglem – pisze Bartosz Siemieniuk, współpracownik BiznesAlert.pl.

Budujemy nowe elektrownie węglowe ale żeby można było coś do nich wrzucić to wybudujemy także nowe kopalnie węgla… brunatnego, tego najbardziej szkodliwego środka energetycznego. Ktoś może sobie zadać pytanie, gdzie tu sens? Przecież Niemcy i cała Unia Europejska krzyczą, że należy odchodzić od tego paliwa iść w kierunku bez emisyjnych gospodarek. Należy oczywiście odchodzić od węgla. Jednakże jest mały problem, ponieważ jeśli mamy ogólny konsensus w sprawie odchodzenia od węgla.

Good graphic here. Nuclear actually provided almost 30% of total energy needs in the 90s in Germany; has now been reduced to zero.

If that share were maintained, you could basically eliminate coal today. pic.twitter.com/ZL3VlqPOjr

— Arpit Gupta (@arpitrage) April 16, 2023