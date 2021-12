Niemcy chcą poluzować unijne normy środowiskowe, by przyspieszyć rozwój OZE Alert

OZE. Fot. Pixabay

Nowe niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu, na czele którego stoi Robert Habeck z partii Zielonych chce przekonać Komisję Europejską do nowych wymagań środowiskowych, by przyspieszyć rozwój energetyki odnawialnej.

Rozwój OZE vs. ochrona środowiska

Nowe Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu chce, aby Komisja Europejska złagodziła dyrektywy dotyczące ochrony przyrody w celu przyspieszenia rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej w Niemczech. – Gdy tylko kania ruda pojawi się na obszarze objętym planami, w zasadzie nie można już tam budować. Trzeba to zmienić, ponieważ ochrona przyrody dotyczy w rzeczywistości populacji, a niekoniecznie pojedynczego zwierzęcia – powiedział desygnowany na sekretarza stanu Sven Giegold (Zieloni). Dlatego opowiada się za zamianą „ochrony jednostek” na „ochronę populacji” w europejskich wytycznych. Giegold powiedział, że rozmawiał już na ten temat z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Zaznaczył on, że spodziewa się „kłopotów z niektórymi organizacjami ekologicznymi”. – Jeśli chcemy iść naprzód z rozwojem OZE, konieczna jest zmiana europejskiego prawa ochrony przyrody – podkreślił.

Nie zgodził się z tym prezes organizacji ekologicznej BUND Olaf Bandt. – Majsterkowanie przy prawie nie przyspieszy ekspansji odnawialnych źródeł energii – powiedział Bandt. Jego zdaniem potrzebne są raczej lepsze kadry, cyfryzacja i niezawodne standardy, a także wczesny udział społeczeństwa, a propozycja Giegolda nie pomogłaby „ani pilnie potrzebnemu przyspieszeniu ekspansji OZE, ani ochronie przyrody”.

Szef innej organizacji ekologicznej, Nabu, Jörg-Andreas Krüger ma podobne zdanie na ten temat. Według niego głównymi przeszkodami na drodze do ekspansji energetyki odnawialnej są „brak planowania przestrzennego w wielu miejscach oraz poważne niedobory kadrowe w administracji”. Podkreślił on, że dyskusje na temat zmian w europejskim prawie ochrony przyrody doprowadziłyby jednak do starego ślepego zaułka.

W umowie koalicyjnej rząd koalicji SPD-Zieloni-FDP zgodził się na masową ekspansję energii odnawialnej. Minister gospodarki ochrony klimatu Robert Habeck (Zieloni) chce także obalić kontrowersyjne przepisy, takie jak minimalne odległości między turbinami wiatrowymi a budynkami mieszkalnymi oraz skrócić procedury zatwierdzania planów rozbudowy OZE.

Spiegel/Michał Perzyński