Niemcy chcą zwiększyć dostawy ropy przez Polskę. Minister Habeck odwiedzi Warszawę Alert

Robert Habeck i Anna Moskwa. Źródło: Ministerstwo klimatu i środowiska

Minister gospodarki i energetyki Niemiec Robert Habeck odwiedzi Warszawę 26 kwietnia. Wiceminister Patrick Greichen mówi, że wśród tematów padną dostawy ropy, LNG oraz współpraca przy morskich farmach wiatrowych.

– Współpraca energetyczna Polski i Niemiec jest intensyfikowana. Minister Habeck odwiedzi Warszawę by wspierać tę agendę. Jedna sprawa to jak zapewnić dostawy ropy do rafinerii w Niemczech wschodnich z Gdańska. Są już kontrakty i pozostaje do rozstrzygnięcia czy można zwiększyć ich wolumen. Druga sprawa to możliwość dostaw LNG przez Polskę. Polacy chcą porzucić całe dostawy gazu i powstanie wolna przepustowość – powiedział minister Greichen w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl.

Widzę, że morska energetyka wiatrowa może być polem głębokiej współpracy Polski i Niemiec, ale także Danii oraz Szwecji, by powstał na Bałtyku hub pozwalający zapewnić energię, a także zielony wodór. Od początku wojny wszelkie wysiłki w tym kierunku zostały podwojone – powiedział Greichen.

Minister Robert Habeck spotka się ze swą odpowiedniczką z Polski, Anną Moskwą, 26 kwietnia w Warszawie. Współpraca polsko-niemiecka może złagodzić oddziaływanie kryzysu energetycznego podsycanego przez atak Rosji na Ukrainę.

Wojciech Jakóbik