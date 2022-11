Niemcy i Chiny chcą wspólnej gry gospodarczej pomimo różnic Alert

Kanclerz Niemiec spotkał się z przywódcą Chin. Wiadomo, że obie strony chcą współpracy gospodarczej, ale muszą „unikać zależności”.

Fot. Freepik

Niemcy i Chiny są za współpracą

Olaf Scholz spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w Pekinie. Rozmowy toczyły się wokół tematu współpracy gospodarczej, jej rozwoju i interesów obu państw. Kanclerz Niemiec poinformował, że wraz z Xi są zgodni co do utrzymania stosunków, choć zaznacza, że konieczne jest „unikanie zależności”.

– Niemcy i Chiny nie są zwolennikami gospodarczego „rozłączenia”, ale potrzebują wzajemności oraz równego dostępu dla inwestycji i muszą unikać zależności – powiedział w piątek kanclerz Niemiec Olaf Scholz na spotkaniu z premierem ChRL Li Keqiangiem w Pekinie.

Jak podaje agencja AFP, Olaf Scholz miał wyrazić chęć do rozwoju współpracy, mimo różnych punktów widzenia.

Port w Hamburgu

Wizyta Olafa Scholza odbyła się w kontekście sprawy portu w Hamburgu. Część portu miała zostać przejęta przez chińską firmę państwową, na co nie chciało zgodzić się sześć ministerstw. Zostało to przekazane do urzędu kanclerskiego, jednak ten naciskał na taki rozwój wydarzeń, co ostatecznie nastąpiło. Zwolennicy inwestycji przekonują, że ma to pozwolić na wzmocnienie i dalszą konkurencyjność Hamburgu z innymi portami, co wyjaśnialiśmy w BiznesAlert.pl.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska