Niemcy nie odpuszczają Polsce sporu o Turów Alert

Kopalnia węgla brunatnego Turów. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Niemiecka agencja prasowa DPA donosi, że ugoda Polski z Czechami w sprawie Kopalni Turów nie uspokoiła głosów krytyki płynących z Niemiec.

Spór o wpływ Kopalni Turów na środowisko w Czechach skończył się ugodą, która doprowadziła do wycofania skargi czeskiej z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. DPA podaje, że władze niemieckiej Żytawy domagają się rekompensat podobnych do tych, które otrzymali Czesi, wywierając nacisk na Komisję Europejską.

Z tego względu piętnastu posłów do Parlamentu Europejskiego (jest ich w sumie ponad siedmiuset) skierowało list do Komisji, w którym domaga się dalszych kroków przeciwko Polsce za to, że ich zdaniem narusza przepisy europejskie.

Mimo to Czechy i Polska chwalą porozumienie pozwalające zakończyć spór o Kopalnię Turów. Zakłada ono między innymi 10 mln euro wsparcia kraju libereckiego przez Polską Grupę Energetyczną. Nie jest jasne, czy podobne rozwiązanie powinno zostać zastosowane wobec samorządu Żytawy.

Deutsche Presse Agentur/Wojciech Jakóbik