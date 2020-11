Komisja daje zielone światło rekompensatom za wycofanie się Niemiec z węgla kamiennego Alert

Elektrownia Datteln 4. Źródło: Uniper

Komisja Europejska zatwierdza plany wyjścia Niemiec z węgla kamiennego na zasadach pomocy publicznej. UE rozpoczyna formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy państwa w odniesieniu do przepisów dotyczących węgla brunatnego.

Komisja zatwierdza system wsparcia dla wycofania się z węgla kamiennego

Komisja Europejska stwierdziła za konkurencyjny mechanizm wprowadzony przez Niemcy w celu zrekompensowania elektrowni opalanych węglem kamiennym za wygaszanie wcześniej niż przewidywano. Zdaniem Komisji, wspiera on cele klimatyczne Unii Europejskiej i jest zgodny z zasadami pomocy państwa.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz unijna ds. konkurencji Margrethe Vestager podkreśliła, że wycofanie elektrowni opalanych węglem kamiennym w istotny sposób przyczynia się do transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu. – Plany Niemiec dotyczące systemu wsparcia dla wcześniejszego zamykania takich zakładów i rekompensat dla przedsiębiorstw, w drodze konkurencyjnych przetargów, są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Wynika to z faktu, że systemy aukcyjne są skutecznym narzędziem zapewniającym ograniczenie rekompensaty do niezbędnego minimum, a ostatecznie unikającym nieuzasadnionego zakłócenia konkurencji na jednolitym rynku UE – czytamy w komunikacie.

Cele środowiskowe ważniejsze od konkurencji?

Komisja stwierdziła ponadto, że wkład tego mechanizmu w osiągnięcie celów środowiskowych i klimatycznych UE przeważa nad potencjalnym zakłóceniem konkurencji i wymiany handlowej spowodowanym przez wsparcie. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Niemiecki mechanizm aukcyjny

Zgodnie z niemiecką ustawą o wycofywaniu się węgla przy produkcji energii elektrycznej, termin wygaszania tego sektora nastąpi do 2038 roku. – Mechanizm ten ma zapewnić również uporządkowane zamykanie elektrowni węglowych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Niemiec – podkreślają Niemcy.

Niemiecki regulator energetyki w latach 2020-2023 ogłosi siedem aukcji dotyczących zamykania elektrowni opalanych węglem kamiennym i małych elektrowni węglowych (poniżej 150 MW), które będą odbywały się corocznie do 2026 roku.- Zwycięzców przetargów wyłoni regulator energetyczny na podstawie przejrzystych kryteriów aukcyjnych. Konstrukcja mechanizmu aukcyjnego powinna umożliwić Niemcom wyeliminowanie największej ilości emisji CO2 z rynku po najniższych kosztach, przy jednoczesnym uniknięciu zamykania tych elektrowni, które mają zasadnicze znaczenie dla stabilności sieci – wyjaśnia niemiecki regulator.

Komisja oceni system wsparcia dla wycofania się z węgla brunatnego

Oprócz mechanizmu dotyczącego wycofywania się z węgla kamiennego, niemiecka ustawa o wycofywaniu się węgla kamiennego przewidywała również podobny mechanizm dotyczący wycofywania węgla brunatnego, który nie jest objęty niniejszą decyzją z wyjątkiem małych elektrowni opalanych węglem brunatnym, Produkujące mniej niż 150 MW. Rekompensata za zamknięcie elektrowni opalanych węglem brunatnym nie zostanie jednak ustalona w drodze przetargu, ale uzgodniona między rządem niemieckim a operatorami sieci. – Komisja pozostaje w kontakcie z władzami niemieckimi w tej sprawie i wkrótce spodziewa się formalnego zgłoszenia tego środka w celu oceny zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa – podkreśla Komisja.

Komisja Europejska/Bartłomiej Sawicki