Niemcy wstrzymują połączenie kolejowe do Berlina przez Frankfurt nad Odrą Alert

Deutsche Bahn (kolej niemiecka), z racji remontu mostu kolejowego nad autostradą nr 10, od 24 marca do 21 kwietnia zamknie odcinek z Erkner do Fürstenwalde. Pociąg, jeżdżący na trasie z Berlina do Frankfurtu nad Odrą, zostanie skasowany, a zamiast niego będą kursować autobusy, co dwukrotnie wydłuży czas podróży.

Pociąg pomiędzy Erkner a Fürstenwalde zostanie odwołany, a zamiast niego będą kursować autobusy. To dwukrotnie wydłuża czas podróży. Nadal nie ma alternatywy do tych połączeń polsko-niemieckich przez Frankfurt Odrą.



– Pozostałe dwie linie z Berlina do Polski, czyli do Szczecina i Küstrin, nie zostały zmodernizowane do tej pory, czyli 30 lat po upadku komunizmu. Obecnie na obu jednotorowych połączeniach trwają jeszcze prace budowlane – pisze niemiecka gazeta Tagesspiegel.



Odcinek między Frankfurtem a Berlinem to część połączenia ekspresowego pomiędzy Berlinem i Warszawą, funkcjonującego od 2002 roku jako “Berlin-Warszawa-Express”. Jest ono obsługiwane wspólnie przez PKP oraz Deutsche Bahn.



Tagesspiegel/Aleksandra Fedorska