Niemcy przegłosowały prawo o obowiązkowych poziomach magazynów gazu Alert

Bundestag. Fot. Max Pixels

Niemiecka wyższa izba parlamentu – Bundesrat – przyjęła ustawę dotyczącą obowiązkowych poziomów gazu zmagazynowanych w podziemnych magazynach gazu.

Ustawa określa obowiązkowe stany magazynowe na poziomie 80 procent do pierwszego października, 90 procent do pierwszego listopada oraz 40 procent do pierwszego lutego. Operatorzy, którzy nie osiągną ustawowych limitów stracą prawo do zarządzania daną infrastrukturą. Ustawa ma wejść w życie 1 maja 2022 roku.

Pojemność Niemieckich magazynów gazu wynosi 25 mld m sześc. gazu. Obecnie zapełnione są one w 27 procentach.

Niemieckie ustawodastwo jest zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej, która zaapelowała do członków wspólnoty o przygotowanie zapasów gazu na poziomie 80 procent do pierwszego listopada bieżącego roku, oraz na poziomie 90 procent do pierwszego listopada w następnych latach.

KE proponuje również nową obowiązkową certyfikację dla wszystkich operatorów systemów magazynowania. Według regulatora „pomoże to uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z zewnętrznym wpływem na krytyczną infrastrukturę magazynową”. Operatorzy niecertyfikowani będą musieli zrzec się własności lub kontroli nad podziemnymi magazynami gazu.

Mariusz Marszałkowski