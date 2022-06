Niemcy rozważają wprowadzenie ustawy nakazującej oszczędzanie gazu Alert

Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck powiedział, że rozważa wprowadzenie ustawy nakazującej oszczędzanie gazu, by zapewnić bezpieczeństwo dostaw do kraju.

Robert Habeck. Źródło: Wikicommons

Niemcy oszczędzają gaz

W związku z niedawnym ograniczeniem dostaw rosyjskiego gazu do Niemiec, minister gospodarki Robert Habeck bierze pod uwagę egzekwowanie środków oszczędzania energii za pomocą środków prawnych. Jeśli zapasy w magazynach gazu nie wzrosną, „będziemy musieli podjąć dalsze działania, aby oszczędzać, w razie potrzeby także z mocy prawa” – powiedział polityk w rozmowie z telewizją ARD. Póki co nie jest to jednak jeszcze konieczne, ponieważ magazyny są wypełnione w 56 procentach.

Mimo to Habeck mówił, że sytuacja jest poważna. Podkreślił, że bezpieczeństwo dostaw jest gwarantowane na najbliższą przyszłość. – Nie możemy mieć magazynów zapełnionych w 56 procentach, gdy zacznie się zima. Wtedy muszą być pełne – mówił. Nie powiedział on jakie konkretnie środki prawne miałyby na celu oszczędzanie surowców energetycznych. Powiedział, że w przypadku braku gazu w zimie oczywistym pierwszym krokiem byłoby rozpalenie elektrociepłowni na węgiel zamiast błękitnego paliwa.

Zeit/Michał Perzyński