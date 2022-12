Kazachstan chce słać ropę do Niemiec przez Rosję. Derusyfikacja Rafinerii Schwedt w tle Alert

Kazachstan chce użyć Ropociągu Przyjaźń ciągnącego się przez Rosję do dostaw ropy na potrzeby niemieckiej Rafinerii Schwedt. Polacy chcieli umożliwić jej dostawy przez naftoport, ale nie doszli wciąż do porozumienia z Niemcami o derusyfikacji Schwedt.

Aktywiści Greenpeace w niemieckiej rafinerii Schwedt. Źródło: Greenpeace/Twitter

– Kazachstan chce zarezerwować większą przepustowość rurociągów, aby transportować ropę do rafinerii Schwedt we wschodnich Niemczech – podają rosyjskie źródła. Kazachski KazTransOil złożył wniosek o dodatkową przepustowość 1,2 mln ton na 2023 roku na Ropociągu Przyjaźń – poinformował rosyjski operator ropociągów Transnieft, podając za rosyjską agencją informacyjną RIA Novosti. Wniosek musi być jeszcze zatwierdzony przez rosyjskie ministerstwo energetyki. – pisze Handelsblatt. Te same informacje podaje agencja Bloomberg.

Polska i Niemcy zamierzają porzucić ropę z Rosji do końca 2022 roku. W tym celu mają ją sprowadzać między innymi przez naftoport w Gdańsku. Dostawy z Kazachstanu do Niemiec przez Ropociąg Przyjaźń na terytorium rosyjskim pominęłyby polski naftoport, ale musiałyby docierać przez polski odcinek Przyjaźni. Polacy nie doszli wciąż do porozumienia z Niemcami w sprawie usunięcia Rosnieft Deutschland z akcjonariatu Schwedt, a ma tam 61 procent akcji. To był warunek zgody Polski na dostawy przez naftoport do tej rafinerii w Niemczech.

Handelsblatt/Bloomberg/Aleksandra Fedorska/Wojciech Jakóbik