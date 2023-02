Niemiecki gazoport na Rugii może zaszkodzić portowi w Świnoujściu Alert

Niemiecki koncern RWE sygnalizuje plany budowy gazoportu offshorowego w Sellin na wyspie Rügen. Lokalizacja tego gazoportu na morzu może zaszkodzić powstaniu trzeciego polskiego portu kontenerowego w Świnoujściu, którego budowa ma się zacząć jeszcze w tym roku.

Port Szczecin-Świnoujście. Fot. Jędrzej Stachura

Około 4,5-6 kilometrów od Sellin na Bałtyku może powstać stacja gazoportu z czterema miejscami postojowymi dla FRSU. Na Twitterze pojawiła się dyskusja dotycząca oddziaływania transgranicznego niemieckiej instalacji. Zwraca się uwagę na to, że lokalizacja terminalu jest tylko lub aż 6 km od toru podejściowego do Świnoujścia.

Mniej więcej w okolicach planowanego terminalu FSRU znajdują się gazociągi Nord Stream 1 & 2 (różowe linie na mapie) https://t.co/IY7rqSYHTm pic.twitter.com/k6eA0EHZy9 — Slodi (@GdanskSlodi) February 13, 2023

Realizacja niemieckiego projektu nie jest jednak przesądzona. Süddeutsche Zeitung i Ostsee Zeitung podają, że nie tylko ekolodzy, miejscowa branża turystyczna, ale także landowi politycy nie są przekonani co do słuszności przedsięwzięcia.



– Według urzędu górniczego RWE zapowiedziało, że do kwietnia złoży dokumenty na kontrowersyjne stacje cumownicze. Dopiero po pozytywnej prognozie zatwierdzającej zostanie podjęta decyzja o budowie rurociągu, jak twierdzi szef urzędu górniczego Thomas Triller. Wniosek o zatwierdzenie przewiduje również zbadanie rozwiązań alternatywnych. Spodziewane są również wypowiedzi na temat portu Sassnitz-Mukran – podaje Ostsee Zeitung.



Należy także uwzględnić głosy ekspertów niemieckich, którzy są zdania, że Niemcy, które mają zamiar odejść od gazu w ramach swojej Energiewende, nie powinny budować nadmiernie dużo drogiej infrastruktury gazowej, która za parę lat będzie niepotrzebna.

Aleksandra Fedorska