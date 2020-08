RWE drastycznie ogranicza wytwarzanie energii z węgla w Niemczech Alert

Niemiecki koncern energetyczny RWE podaje, że w pierwszej połowie 2020 roku gwałtownie spadło wytwarzanie energii elektrycznej z węgla brunatnego. Stało się tak jeszcze zanim weszły w życie regulacje dotyczące planowanego odejścia Niemiec od węgla.

RWE ogranicza węgiel

Firma poinformowała, że ​​do końca roku planuje wycofać z eksploatacji swój pierwszy blok opalany węglem brunatnym o łącznej mocy 300 megawatów. Dodatkowe 2500 megawatów zostanie wycofanych z eksploatacji w ciągu najbliższych dwóch lat, a dwie trzecie mocy produkcyjnych węgla brunatnego zostanie wyłączone do 2030 roku. RWE podało, że ​​do końca 2022 roku w sektorze zostanie zlikwidowane 3000 miejsc pracy, a ponad 6000 miejsc pracy zostanie zlikwidowane do 2030 roku. RWE wezwało rząd do podpisania umowy publicznoprawnej i przyjęcia wytycznych dotyczących dodatków wyrównawczych dla pracowników po wakacjach Bundestagu.

Tylko w jednym „węglowym” niemieckim landzie – Nadrenii Północnej-Westfaii – elektrownie RWE wytworzyły o 40 procent mniej energii elektrycznej niż w tym samym okresie rok wcześniej, natomiast własna energetyka odnawialna RWE od stycznia do czerwca wyprodukowała więcej energii niż węgiel brunatny. RWE podało, że węgiel odpowiada obecnie za około 30 procent jego mocy wytwórczych, a udział ten ma spaść poniżej 10 procent w ciągu dekady.

Clean Energy Wire/Michał Perzyński