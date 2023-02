Niemcy blokują dostawy sprzętu Siemensa dla Rosatomu w Turcji i na Węgrzech Alert

Rząd Niemiec nie wydał zgody Siemensowi na dostawę komponentów potrzebnych do realizacji umowy na budów elektrowni jądrowych w Turcji i na Węgrzech.

Elektrownia jądrowa Akkuyu. Fot. Rosatom

O sprawie poinformował Kommiersant. Rosatom jest głównym wykonawcą elektrowni w tureckim Akkuyu oraz węgierskim Paks. Niemiecki Federalny Urząd ds. Ekonomicznych i Kontroli Eksportu nie udzielił Siemensowi wszystkich niezbędnych zezwoleń na dostawę kompletnej rozdzielnicy, w szczególności jej dokumentacji technologicznej.

Niemieckie władze obawiają się, że sprzęt mógłby zostać wywieziony do Rosji, mimo że został wykonany dla konkretnego obiektu. Tureckie władze rozmawiają z Berlinem ws. wydania pozwolenia na dostarczenie elementów elektronicznych na potrzeby budowanej siłowni. Jedno ze źródeł Kommersanta uważa, że ​​rozwiązaniem problemu mogłaby być dostawa rozdzielnic pod nadzorem specjalistów Siemensa bezpośrednio do elektrowni jądrowej, ale podniesie to koszt projektu, który obecnie szacowany jest na 20 mld dolarów.

14 lutego Niemcy nie wydały podobnego zezwolenia na potrzeby budowanej elektrowni jądrowej Paks-2 na Węgrzech. Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijarto określił to jako atak na węgierską suwerenność. Rosatom twierdzi, że nie otrzymał żadnego sygnału w tej sprawie od Siemensa. W przypadku Węgier, chodzi o system zarządzania procesami, który Siemens współtworzy z francuskim Framatome. Francuski rząd udzielił swojej spółce zgody na dostawy na Węgry.

Rosatom od 2018 roku buduje pierwszą w Turcji czteroreaktorową elektrownię jądrową na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Moskwa i Ankara negocjują obecnie budowę kolejnej elektrowni jądrowej w Sinop na wybrzeżu Morza Czarnego. Jak poinformował 30 stycznia turecki minister energetyki Fatih Donmez, uruchomienie pierwszego reaktora elektrowni jądrowej Akkuyu planowane jest jeszcze przed końcem roku. Zakłada się, że Akkuyu pokryje do 10 procent zużycia energii w Turcji.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski