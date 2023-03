W poniedziałek transport w Niemczech stanie przez strajki Alert

Niemieckie Związki zawodowe szykują się do ogólnokrajowego strajku transportowego w poniedziałek 27 marca. Strajki obejma pociągi dalekobieżne i regionalne, pociągi podmiejskie, samoloty, statki i tunele.



– Związek Zawodowy Kolei i Transportu (EVG) oraz Związek Usługowy Verdi wezwały w czwartek pracowników branży transportowej i ważnych sektorów infrastruktury w Niemczech jednocześnie “do całodziennej akcji protestacyjnej” – podaje publiczna stacja radiowo-telewizyjna rbb24.

Będzie to jeden z największych strajków w Niemczech po 1992 roku. W sumie pracę wstrzyma w poniedziałek łącznie 350 000 pracowników transportu autobusowego i kolejowego. Do nich dołączą także pracownicy branży żeglugowej oraz po raz pierwszy zakład Autobahn GmbH, który zajmuje się obsługą niemieckich autostrad, co nie wyklucza zamknięcia niemieckich tuneli drogowych.

Niemieckie związki zawodowe chcą osiągnąć podwyżki płac rzędu 650 euro. Pensje mają wzrosnąć o 12 procent. Niemiecka kolej zaproponowała pracownikom jedynie wzrost plac o 5 procent oraz jednorazowo kwotę 2500 euro. Związki zawodowe nie zaakceptowały tej oferty przedsiębiorstw kolejowo-transportowych.

Rbb24/Aleksandra Fedorska