Niemiecki terminal LNG dostał zielone światło od Bundesnetzagentur

Projekt niemieckiego terminalu LNG Brunsbuttel otrzymał zielone światło od Federalnej Agencji Sieci w celu zwolnienia z regulacji dotyczących taryf i dostępu do sieci. Decyzja ta nadal wymaga zatwierdzenia przez Federalny Urząd Kartelowy i KE.

– Po konstruktywnych rozmowach z niemieckim organem regulacyjnym (Federalną Agencją Sieci, Bundesnetzagentur – red.), German LNG Terminal GmbH otrzymał projekt decyzji o wyłączeniu od Federalnej Agencji ds. Sieci. Projekt decyzji, który ma być rozpatrzony przez Federalny Urząd Kartelowy i Komisję Europejską, przewiduje, że terminal będzie w dłuższej perspektywie zwolniony z regulacji taryf i dostępu do sieci i dotyczy całkowitej przepustowości rocznej wynoszącej 8 mld m sześc. gazu. Odpowiada to zastosowaniu German LNG Terminal GmbH i zapewnia swoim klientom stabilny reżim regulacyjny. To kolejny ważny krok w rozwoju pierwszego niemieckiego terminalu LNG i decydujący kamień milowy na drodze do pozytywnej decyzji inwestycyjnej – podała spółka w komunikacie.

German LNG/Michał Perzyński